“Era fallo”: Milan-Atalanta nel caos, scoppia la polemica sui social (Di domenica 15 maggio 2022) Leao segna il gol del vantaggio del Milan contro l’Atalanta, ma scoppia la polemica. Secondo molti c’è un fallo precedente. Milan–Atalanta è un crocevia importantissimo per la corsa Scudetto. I rossoneri sono chiamati a vincere per continuare la corsa verso il titolo in un match molto tirato. Già a fine primo tempo c’era stata il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 15 maggio 2022) Leao segna il gol del vantaggio delcontro l’, mala. Secondo molti c’è unprecedente.è un crocevia importantissimo per la corsa Scudetto. I rossoneri sono chiamati a vincere per continuare la corsa verso il titolo in un match molto tirato. Già a fine primo tempo c’era stata il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

its_nazu : RT @ale__emme: Ci hanno annullato anche l’aria respirata in questo campionato, oggi probabilmente sul primo goal c’era un fallo in partenza… - marcoroscitano : @PresMoratti Secondo te era fallo quello di barella nella ripartenza dell'Inter contro l'Empoli che ha portato al gol dell'Inter? - ale__emme : Ci hanno annullato anche l’aria respirata in questo campionato, oggi probabilmente sul primo goal c’era un fallo in… - Youzaofthecloud : @dunat_basket Sul primo c era fallo netto su Pessina - Manseo86 : @SerieA @TheoHernandez Il fallo sul primo gol non c’era vero? BUFFONI -