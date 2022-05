Empoli | Cutrone | «Stagione travagliata per me | ma ho dato il massimo»

Advertising

CalcioNews24 : #Cutrone parla della sua stagione con l'#Empoli - infoitsport : Cutrone: 'Sono contento di aver fatto parte di questo gruppo. Auguro il meglio all'Empoli' - EmpoliCalcio : Le parole di Patrick Cutrone al termine di Empoli-Salernitana su #EmpoliFootballChannel?????? ??… - Simonasystem : RT @CucchiRiccardo: Inconsolabile #Perotti a fine gara. Il rigore fallito pesa come un macigno sul risultato. La #Salernitana conquista un… - OdeonZ__ : Salernitana, mezza rimonta a Empoli: 1-1. Perotti sbaglia il rigore-salvezza. E il Venezia va in B… -

L'attaccante dell'ha parlato della sua stagione in maglia azzurra Patrick, attaccante dell', ai canali ufficiali del club toscano ha parlato della stagione disputato in azzurro dopo la ...Alle 15 al 'Castellani' diè andata in scena la sfida tra gli azzurri e la Salernitana. 1 a ... In Toscana torna al gol Patrick, gli risponde Federico Bonazzoli. Granata che dovranno ...Pareggio amaro come con il Cagliari, per la Salernitana di mister Nicola, che incappa in una gara sfortunata condita dal rigore sbagliato da Perotti, che avrebbe voluto dire salvezza aritmetica ad una ...Il Var Di Bello è stato decisivo perché il direttore di gara non avrebbe assegnato il penalty: Romagnoli, in scivolata su Coulibaly, non prende mai il pallone ...