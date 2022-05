Empatia e sorrisi | il lungo viaggio del Liverpool di Klopp

(Di domenica 15 maggio 2022) “From doubters to believers”. Quando Jurgenporta i suoi occhiali e il suo sorriso a trentadue denti in un tempio sacro come Anfield, la missione è chiara. Trasformare una truppa impaurita...

Advertising

Pall_Gonfiato : Editoriale dedicato al Liverpool di Klopp vincitore della FA Cup - Emilia74184865 : Due calamite, due pezzi della stessa anima…“FIAMME GEMELLE”…destinate a rincontrarsi sulla terra;l’ho capito subito… - sarcasticaebast : @kookmyikigai Ma poi sinceramente sono proprio stanca di vedere tutto sessualizzato. È la cosa più normale del mond… -

la Repubblica

Mi scappa un sorriso, non di scherno, di. Io sono quel pancione con le terga all'aria: ... e come spesso accade, mi sono smarrito tra i, le pose e le sensazioni rievocate da istantanee ...Inoltre, Mahmmod e Blanco hanno ricevuto il nuovo ' Telegatto ', il riconoscimento di Tve ... sull'onda dell'generata dall'invasione russa. 'La Kalush Orchestra ha talento ... The Smile, i debuttanti Thom Yorke e Jonny Greenwood: ecco com'è 'A light for attracting attention' Tutto in una notte. Condensata in novanta minuti nei quali Mourinho torna Special. Riporta la Roma in una finale europea dopo 31 anni, regala all'Italia la possibilità di vincere un ...La storia di un percorso - di dissoluzione e di rinascita, di dolore e di speranza, di nichilismo e di amore - raccontato con garbo e sorridente empatia dal regista. Massimo Cappelli, questa volta ...