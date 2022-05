Emozioni forti a Napoli, ultima da brividi di Insigne al Maradona. Dramma Genoa, è quasi in Serie B (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli è sceso in campo nella partita della 37esima giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. E’ stata l’ultima gara di Insigne al Maradona. “Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme”, è la lettera di Insigne ai tifosi azzurri. “Ogni addio lascia un po’ di amaro in bocca e so che mi mancherete. Ma i momenti indimenticabili che ho vissuto con voi li porterò per sempre con me”. Poi uno striscione e infine il giro di campo. Sono arrivate indicazioni anche per la classifica, i padroni di casa hanno blindato il terzo posto dall’assalto della Juventus, la compagine di Blessin è quasi retrocessa. La partita si è conclusa sul netto risultato di 3-0 con ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Ilè sceso in campo nella partita della 37esima giornata del campionato diA contro il. E’ stata l’gara dial. “Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme”, è la lettera diai tifosi azzurri. “Ogni addio lascia un po’ di amaro in bocca e so che mi mancherete. Ma i momenti indimenticabili che ho vissuto con voi li porterò per sempre con me”. Poi uno striscione e infine il giro di campo. Sono arrivate indicazioni anche per la classifica, i padroni di casa hanno blindato il terzo posto dall’assalto della Juventus, la compagine di Blessin èretrocessa. La partita si è conclusa sul netto risultato di 3-0 con ...

