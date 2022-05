Emma Muscat, selfie allo specchio da urlo | Corpo spettacolare (Di domenica 15 maggio 2022) La bravissima Emma Muscat in questi giorni è protagonista sui social con una serie di foto da togliere il fiato. La bellissima e bravissima ex concorrente di Amici Emma Muscat sta facendo sognare milioni di ammiratori. La cantante maltese ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nata il 27 novembre del L'articolo Emma Muscat, selfie allo specchio da urlo Corpo spettacolare chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 15 maggio 2022) La bravissimain questi giorni è protagonista sui social con una serie di foto da togliere il fiato. La bellissima e bravissima ex concorrente di Amicista facendo sognare milioni di ammiratori. La cantante maltese ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nata il 27 novembre del L'articolodachemusica.it.

Advertising

fanpage : Emma Muscat si è esibita per Malta e con la sua voce ha incantato tutti. Da Amici all' #Eurovision Vi è piaciuta? ?? - EurovisionRai : ???? Take it or leave it: #EmmaMuscat canta l’inno alla libertà di essere se stessi. #IamWhatIam, and you’re amazing!… - eurospaincom : ???? Emma Muscat ?? - unsaidemily12 : RT @voidmuscat: emma muscat che ieri ha cantato sangria all’eurovision village finalmente i diritti di questo super bop - voidmuscat : emma muscat che ieri ha cantato sangria all’eurovision village finalmente i diritti di questo super bop -