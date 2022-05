Emily Dickinson, dietro la semplicità dei suoi versi c’è un mondo sconfinato (Di domenica 15 maggio 2022) Emily Dickinson (Amherst, 10 dicembre 1830 – 15 maggio 1886) è stata una grande poeta statunitense, una figura enigmatica che ha lasciato una forte impronta nella letteratura dell’Ottocento. E’ ancora oggi molto amata per l’invenzione di un nuovo linguaggio – in particolar modo per l’uso originale della punteggiatura e del verso libero – per lo spirito universale e la capacità di indagare l’animo umano. Una vita solitaria e una sensibilità incompresa: la profondità delle sue opere è stata nel tempo semplificata e banalizzata. E’ dunque necessario restituire dignità alle sue parole appiattite dal web, che ha avuto il merito di diffondere i suoi versi ma che ha profanato l’animo discreto dell’autrice. Poco interessata a pubblicare le sue poesie, Emily le custodiva segretamente in foglietti cuciti con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)(Amherst, 10 dicembre 1830 – 15 maggio 1886) è stata una grande poeta statunitense, una figura enigmatica che ha lasciato una forte impronta nella letteratura dell’Ottocento. E’ ancora oggi molto amata per l’invenzione di un nuovo linguaggio – in particolar modo per l’uso originale della punteggiatura e del verso libero – per lo spirito universale e la capacità di indagare l’animo umano. Una vita solitaria e una sensibilità incompresa: la profondità delle sue opere è stata nel tempo semplificata e banalizzata. E’ dunque necessario restituire dignità alle sue parole appiattite dal web, che ha avuto il merito di diffondere ima che ha profanato l’animo discreto dell’autrice. Poco interessata a pubblicare le sue poesie,le custodiva segretamente in foglietti cuciti con ...

