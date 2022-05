Elezioni Palermo, pochi fondi per la campagna del candidato Pd-M5s Miceli. Che lancia l’allarme a Letta e Conte: “Serve unità” (Di domenica 15 maggio 2022) La lettera inviata a Giuseppe Conte e Enrico Letta in cui annuncia un suo imminente ritiro non c’è, così almeno assicura Franco Miceli candidato del centrosinistra alle Comunali di Palermo. Si tratta – dice lui dopo la notizia pubblicata da Repubblica – solo di “un appello alla coalizione a marciare uniti e compatti in questa campagna elettorale”. Ma che già da una decina di giorni il macigno di una campagna elettorale costosa, dove l’impegno economico dei partiti è stato finora insufficiente, pesi sulla corsa allo scranno più alto del capoluogo elettorale, risulta anche a Ilfattoquotidiano.it. Un peso che ha portato anche a considerare il ritiro, a prescindere da lettere in cui è stato messo nero su bianco o meno. Un disimpegno di Pd e Cinquestelle perché la partita è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) La lettera inviata a Giuseppee Enricoin cui annuncia un suo imminente ritiro non c’è, così almeno assicura Francodel centrosinistra alle Comunali di. Si tratta – dice lui dopo la notizia pubblicata da Repubblica – solo di “un appello alla coalizione a marciare uniti e compatti in questaelettorale”. Ma che già da una decina di giorni il macigno di unaelettorale costosa, dove l’impegno economico dei partiti è stato finora insufficiente, pesi sulla corsa allo scranno più alto del capoluogo elettorale, risulta anche a Ilfattoquotidiano.it. Un peso che ha portato anche a considerare il ritiro, a prescindere da lettere in cui è stato messo nero su bianco o meno. Un disimpegno di Pd e Cinquestelle perché la partita è ...

