Elettra Lamborghini sconvolta | Wanda Nara lato b hot | Il Volo 'diviso', non era mai successo (Di domenica 15 maggio 2022) Elettra Lamborghini sconvolta, la dura confessione Wanda Nara mostra il fisico perfetto sui social, Il Volo sostituisce uno dei cantanti. Che gossip, ecco la nostra rubrica dedicata alle notizie più cliccate della settimana. Partiamo da una delle protagoniste del mondo della musica e dei social, Elettra Lamborghini. La bella ereditiera è apparsa sconvolta sui social dopo essersi dedicata ad un'attività molto stancante: ecco cos'ha fatto. Elettra Lamborghini sconvolta: l'ha fatto per quattro ore La 27enne è spesso in giro per il mondo, un po' per il suo lavoro e un po' per seguire il marito Afrojack, anche lui dj e artista internazionale originario dell'Olanda. I due, ...

