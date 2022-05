Eclissi totale di luna nella notte tra il 15 e il 16 maggio: come vederla (Di domenica 15 maggio 2022) Non succedeva da tre anni. Sveglia puntata alle 3,30 del 16 maggio per vedere lo spettacolo vero e proprio che inizierà verso el 4,30 Leggi su repubblica (Di domenica 15 maggio 2022) Non succedeva da tre anni. Sveglia puntata alle 3,30 del 16per vedere lo spettacolo vero e proprio che inizierà verso el 4,30

