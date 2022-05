Eclissi Lunare in Italia: ecco come vederla lunedì 16 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Si avvicina l’Eclissi Lunare, uno degli eventi senza dubbio più affascinanti dello spazio. L’appuntamento è fissato a fra meno di 24 ore, visto che si terrà all’alba di domani, lunedì 16 maggio, quando appunto il nostro satellite verrà oscurato totalmente, nascondendosi per qualche minuto. Eclissi Lunare, 15/5/2022 – Computermagazine.itIn Italia vi diciamo subito che si potrà vedere ma solamente per metà, ovvero, fino all’inizio della fase totale: a quel punto, infatti, la Luna tramonterà mentre il Sole sorgerà, di conseguenza nei cieli del Belpaese non sarà più visibile il fenomeno. Per l’Eclissi totale, la Luna si troverà nel punto minimo di distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, chiamato anche come “superluna” visto che il ... Leggi su computermagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Si avvicina l’, uno degli eventi senza dubbio più affascinanti dello spazio. L’appuntamento è fissato a fra meno di 24 ore, visto che si terrà all’alba di domani,16, quando appunto il nostro satellite verrà oscurato totalmente, nascondendosi per qualche minuto., 15/5/2022 – Computermagazine.itInvi diciamo subito che si potrà vedere ma solamente per metà, ovvero, fino all’inizio della fase totale: a quel punto, infatti, la Luna tramonterà mentre il Sole sorgerà, di conseguenza nei cieli del Belpaese non sarà più visibile il fenomeno. Per l’totale, la Luna si troverà nel punto minimo di distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, chiamato anche“superluna” visto che il ...

