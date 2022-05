Eclissi, il fenomeno della Luna rossa si potrà vedere anche dall’Italia: l’attesa nella notte tra il 15 e il 16 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) nella notte tra il 15 e il 16 maggio, alzando gli occhi al cielo, si potrà vedere l’Eclissi Lunare totale, il fenomeno della cosiddetta “Luna rossa“: la prima fase del fenomeno sarà visibile a occhio nudo anche dall’Italia, a partire dalle 3.32 del mattino. Il culmine dell’Eclissi totale sarà all’alba, quando la Luna tramonta e non è più osservabile. Durante l’Eclissi totale, ma anche in fase parzialmente avanzata, la Luna “diventa rossa” perché l’atmosfera terrestre indirizza verso il satellite la “porzione rossa” dello spettro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022)tra il 15 e il 16, alzando gli occhi al cielo, sil’re totale, ilcosiddetta ““: la prima fase delsarà visibile a occhio nudo, a partire dalle 3.32 del mattino. Il culmine dell’totale sarà all’alba, quando latramonta e non è più osservabile. Durante l’totale, main fase parzialmente avanzata, la“diventa” perché l’atmosfera terrestre indirizza verso il satellite la “porzione” dello spettro ...

