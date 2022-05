Ecco San Siro, Atalanta provaci ancora. Vincere? Non c’è niente di impossibile (Di domenica 15 maggio 2022) Milan-Atalanta, oggi domenica 15 maggio alle 18 a San Siro (previsti anche possibili temporali), la madre di tutte le partite: se vince, l’Atalanta ha un piede e mezzo in Europa. Eh, sembra facile. Eppure, non tutte le strade sarebbero chiuse se anche i nerazzurri tornassero da San Siro con un pareggio. Soprattutto dopo il pareggio di sabato sera della Roma, che tiene sospesi i giochi fino alla fine. Ma prima di tornare su questi calcoli, la partita. In campo alle 18, 75mila gli spettatori in uno stadio esaurito, nel terzo anello la Questura impegnata a dividere in base alla fede calcistica i circa tremila tifosi atalantini dai milanisti che pure hanno acquistato biglietti in quel settore. Un vero pasticcio. È l’ultima partita in casa per la capolista: il Milan non vede l’ora di poter conquistare il suo 19° scudetto, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Milan-, oggi domenica 15 maggio alle 18 a San(previsti anche possibili temporali), la madre di tutte le partite: se vince, l’ha un piede e mezzo in Europa. Eh, sembra facile. Eppure, non tutte le strade sarebbero chiuse se anche i nerazzurri tornassero da Sancon un pareggio. Soprattutto dopo il pareggio di sabato sera della Roma, che tiene sospesi i giochi fino alla fine. Ma prima di tornare su questi calcoli, la partita. In campo alle 18, 75mila gli spettatori in uno stadio esaurito, nel terzo anello la Questura impegnata a dividere in base alla fede calcistica i circa tremila tifosi atalantini dai milanisti che pure hanno acquistato biglietti in quel settore. Un vero pasticcio. È l’ultima partita in casa per la capolista: il Milan non vede l’ora di poter conquistare il suo 19° scudetto, ...

