E-Prix Berlino | Mortara piazza la zampata

(Di domenica 15 maggio 2022)ci regala una vittoria ottenuta con le unghie e con i denti da Edoardo. Finalmente Il pilota svizzero è riuscito a raggiungere la bandiera a scacchi in prima posizione, dopo una durissima lotta con Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne. Quest’ultimo ha completato la gara in seconda posizione dopo aver tentato un attacco improbabile e veramente inaspettato al penultimo giro nei confronti di. Oltretutto Vergne con questa tattica ha rischiato anche di perdere lad’onore a vantaggio del pilota belga, un’imprecisione rischiosa questo fine settimana che ha fatto ballare il podio fino alla fine. Alle spalle del bel trio in fuga si è giocato la vittoria fino all’ultimo km anche il tedesco Lotterer, il padrone di casa, che ha fatto una discreta figura. Sul traguardo ha preceduto Evans e Wehrlein di ...

Advertising

FormulaPassion : #FormulaE | Mortara si conferma l'uomo da battere a Berlino #BerlinEPrix - F1inGenerale_ : Formula E | Berlino E-Prix – Qualifica: Mortara imbattibile, seconda Pole consecutiva - sportmediaset : Mortara cala il bis, altra pole per gara-2 davanti a Frijns #FormulaE #BerlinEPrix - marcofeltracco : RT @sportmediaset: Mortara stupisce e vince, Vergne accorcia su Vandoorne #FormulaE #BerlinEPrix - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Mortara: 'Macchina eccezionale'. Vergne: 'Volevo vincere' #formulae -

DIRETTA E -2022: OTTAVO APPUNTAMENTO DEL MONDIALE La diretta Formula E ci farà compagnia anche oggi, domenica 15 maggio: si deve completare infatti il sempre prestigioso weekend a, che sta ...E -(Round 8) - Classifica completa PL2 POS. PILOTA TEAM TEMPO/GAP 1 Lucas Di Grassi ROKiT Venturi 1:06.133 2 Edoardo Mortara ROKiT Venturi +0.153 3 Oliver Rowland Mahindra +0.267 4 ...Dopo il miglior tempo di ieri, lo svizzero della Venturi si concede il bis per l'ottavo round della stagione battendo Frijns in finale ...Sarà ancora Edoardo Mortara a partire dalla prima casella in griglia in gara-2 dell'E-Prix di Berlino, ottava tappa stagionale della Formula E. Il pilota svizzero, dopo la doppietta di ieri tra pole e ...