Nazione_Prato : E' morto Pierfrancesco Benucci, storico funzionario dell'Unione industriale Pratese -

Benucci è morto all'età di 84 anni. Benucci, storico funzionario dell'Unione industriale Pratese è morto nella tarda serata di ieri in seguito a improvviso malore nella sua casa. E' morto Pierfrancesco Benucci, storico funzionario dell'Unione industriale Pratese Prato, 15 maggio 2022 - Pierfrancesco Benucci, storico funzionario dell'Unione industriale Pratese è morto nella tarda serata di ieri in seguito a improvviso malore nella sua casa di Barberino di Mugello.