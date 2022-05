Dybala | “Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni | ma il destino ci mette su strade diverse Non dimenticherò mai tutto ciò…”

(Di domenica 15 maggio 2022)ha lanciato un messaggio su Instagram ai tifosi juventini. Domani sarà l’ultima gara della Joya allo Juventus Stadium. Così Paulo ha voluto salutare il mondo bianconero. “E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tantie tante emozioni, tutte assieme…chepiù, ma ilcisu. Nonmaiciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sonodi magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Mai. Grazie per ...

Advertising

GoalItalia : 'Pensavo che saremmo stati insieme più anni' 'Un grande orgoglio indossare questa maglia e la fascia' Dybala salut… - tuttosport : #Dybala, saluto commosso alla #Juve: 'Pensavo di restare di più' ?? - TuttoJuve24 : Juventus, Dybala ai saluti: “Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - LocalPage3 : Dybala e l'addio alla Juve: 'Pensavo ad altri anni insieme' - chillishgr : RT @GoalItalia: 'Pensavo che saremmo stati insieme più anni' 'Un grande orgoglio indossare questa maglia e la fascia' Dybala saluta la Juv… -

Un lungo messaggio per dire addio ai tifosi della Juve. Pauloalla vigilia della sua ultima gara all'Allianz Stadium in maglia bianconera affida ai social ...che saremmo stati insieme ...Pauloanticipa sulla sua pagina Instagram i saluti, alla vigilia di quella che sarà la sua ultima partita in bianconero all'Allianz Stadium. "che saremmo stati insieme ancora, ma il ...In un lungo post sui social l'argentino saluta prima dell'ultima gara in casa: "Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Indossare questa importante maglia insieme a ...“E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade ...