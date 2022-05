Dybala, domani l’ultima allo Stadium: il messaggio sui social commuove i tifosi (Di domenica 15 maggio 2022) Una storia d’amore, quella tra Paulo Dybala e la Juventus, che conta 7 anni, 12 trofei e 115 gol insieme, e che domani, in uno dei giorni più tristi per il popolo bianconero, giungerà definitivamente al capolinea. In occasione del match tra Juventus e Lazio, i tifosi regaleranno il loro ultimo tributo al capitano Giorgio Chiellini e all’attaccante, che oggi ha voluto salutare il club e i sostenitori con un lungo ed emozionale post pubblicato sul suo profilo Instagram. Dybala Juventus Serie A LA DEDICA Questo il messaggio della Joya: “È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme…Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Una storia d’amore, quella tra Pauloe la Juventus, che conta 7 anni, 12 trofei e 115 gol insieme, e che, in uno dei giorni più tristi per il popolo bianconero, giungerà definitivamente al capolinea. In occasione del match tra Juventus e Lazio, iregaleranno il loro ultimo tributo al capitano Giorgio Chiellini e all’attaccante, che oggi ha voluto salutare il club e i sostenitori con un lungo ed emozionale post pubblicato sul suo profilo Instagram.Juventus Serie A LA DEDICA Questo ildella Joya: “È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme…Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade ...

