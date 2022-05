Due ritorni storici nel cast di Doctor Who per il 60° anniversario: David Tennant ci aveva presi in giro (Di domenica 15 maggio 2022) La BBC annuncia, a sorpresa, due grandi ritorni nel cast di Doctor Who, che confermano come l’ex (e di nuovo) showrunner Russell T Davies intenda davvero riportare la serie sci-fi inglese ai suoi sfarzi. Una settimana esatta dopo la notizia che Ncuti Gatwa interpreterà il Dottore nella quattordicesima stagione, raccogliendo così l’eredità di Jodie Whittaker, l’emittente britannica non si ferma qui. David Tennant tornerà in Doctor Who nei panni del Decimo Dottore, e non sarà il solo: eppure solo qualche settimana fa, l’attore era rimasto ambiguo su un suo probabile coinvolgimento nella nuova stagione della serie: “Mi è stata posta una versione di questa domanda negli ultimi 20 anni e ho imparato attraverso un’amara esperienza che non ha senso nemmeno rispondere perché qualunque ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) La BBC annuncia, a sorpresa, due grandineldiWho, che confermano come l’ex (e di nuovo) showrunner Russell T Davies intenda davvero riportare la serie sci-fi inglese ai suoi sfarzi. Una settimana esatta dopo la notizia che Ncuti Gatwa interpreterà il Dottore nella quattordicesima stagione, raccogliendo così l’eredità di Jodie Whittaker, l’emittente britannica non si ferma qui.tornerà inWho nei panni del Decimo Dottore, e non sarà il solo: eppure solo qualche settimana fa, l’attore era rimasto ambiguo su un suo probabile coinvolgimento nella nuova stagione della serie: “Mi è stata posta una versione di questa domanda negli ultimi 20 anni e ho imparato attraverso un’amara esperienza che non ha senso nemmeno rispondere perché qualunque ...

