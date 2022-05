Advertising

Corriere dello Sport

Nelle stesse ore in cui il "suo" Milan faceva un passo quasi decisivo verso la conquista dello scudetto, Gianluigisi è tolto una bella soddisfazione al termine della sua prima, sofferta stagione nel calcio francese con il Psg ...Un segnale per le ambizioni diintervenuto alla convention di Fratelli d'Italia, infatti, a suo tempo era statoamministratore delegato di Acea , la municipalizzata ... Donnarumma nominato miglior portiere della Ligue 1 2021-'22 Navas ha giocato 25 partite in questa stagione. Donnarumma è stato nominato Giocatore del Torneo a UEFA Euro 2020 e ha vinto lo Yashin Trophy come miglior portiere del 2021. L'Equipe: #Donnarumma ...