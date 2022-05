Donnarumma-Navas, il PSG ha finalmente deciso: l’annuncio dalla Francia (Di domenica 15 maggio 2022) Il PSG sembra aver finalmente deciso il futuro di Donnarumma e di Navas. Dopo una stagione da duellanti, arriva l’annuncio dalla Francia. Tanti alti e altrettanti bassi. Non è stata una stagione semplice, la prima in maglia PSG per Gigio Donnarumma. L’ex portiere del Milan è approdato in Francia fresco di vincitore e miglior giocatore dell’Europeo, ma le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 15 maggio 2022) Il PSG sembra averil futuro die di. Dopo una stagione da duellanti, arriva. Tanti alti e altrettanti bassi. Non è stata una stagione semplice, la prima in maglia PSG per Gigio. L’ex portiere del Milan è approdato infresco di vincitore e miglior giocatore dell’Europeo, ma le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Guillaumemp : Gigio #Donnarumma all'AFP : 'Voglio rimanere al #PSG (...) Non è stata una stagione facile, ho giocato metà della p… - Profilo3Marco : RT @CorSport: 'Il #Psg ha scelto: #Donnarumma titolare. E #Navas può salutare' - Pirichello : RT @sportface2016: #Psg, senti #Donnarumma: 'La mia stagione è da 7 in pagella. Ora basta con l'alternanza tra me e Navas' - BenderX90 : @torino_1984 @luchino_____ @barellismo19 @FrankDeSboer Si immagino te fisso a guardare il PSG per Donnarumma ?????? ch… - mvcalcio : RT @NicoSchira: Come anticipato ieri a @QSVS_Official Gigio #Donnarumma resterà al #PSG per fare il titolare nelle prossima stagione. Il po… -