Doctor Strange nel multiverso della follia: Il rimpianto nel Marvel Cinematic Universe (Di domenica 15 maggio 2022) Doctor Strange nel multiverso della follia può essere visto anche come un grande film sul rimpianto, dove la vita come l'avremmo voluta è solo in un altro universo, che spesso è irraggiungibile; andiamo a vedere come, negli ultimi anni, il rimpianto si è fatto strada nel mondo dei supereroi Marvel. "Ti amo in tutti gli universi" è il nuovo "Ti amo tremila". La frase che, a un certo punto di Doctor Strange nel multiverso della follia Steven Strange dice al suo perduto amore Christine, può aver scatenato qualche sorriso. Ma, se ci pensiamo bene, può dirci molto di come, nel film di Sam Raimi, viene utilizzato l'artificio del multiverso.

