Doctor Strange 2 | la strana rivelazione di Elizabeth Olsen su John Krasinki | Non ci siamo mai visti

Nel corso di una particolare intervista con Vanity Fair, Elizabeth Olsen ha parlato di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ha ammesso di non aver mai incontrato John Krasinki, che ha recitato nel film. Qualche giorno fa, Elizabeth Olsen si è resa protagonista di una particolare intervista con Vanity Fair. La protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, si è sottoposta a un test con

