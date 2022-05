Djokovic vince gli Internazionali d’Italia, sconfitto Tsitsipas in finale (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic trionfa agli Internazionali d’Italia. Il serbo in finale batte Tsitsipas 6-0 7-6 e si laurea campione a Roma per la sesta volta in carriera. Per Nole si tratta del primo titolo della stagione, iniziata con il piede sbagliato con la vicenda australiana. Si tratta inoltre dell’87° titolo in carriera, il 38° in un Masters 1000, due in più del rivale Nadal. Per Tsitsipas invece ancora una sconfitta in finale con Djokovic, dopo Madrid nel 2019 e soprattutto al Roland Garros dello scorso anno, dopo sciupò un vantaggio di due set a zero. Allo Slam francese, che prenderà il via tra una settimana, con Nadal alle prese con i soliti problemi fisici, Djokovic si presenterà probabilmente come il favorito assoluto, davanti ad ... Leggi su zon (Di domenica 15 maggio 2022) Novaktrionfa agli. Il serbo inbatte6-0 7-6 e si laurea campione a Roma per la sesta volta in carriera. Per Nole si tratta del primo titolo della stagione, iniziata con il piede sbagliato con la vicenda australiana. Si tratta inoltre dell’87° titolo in carriera, il 38° in un Masters 1000, due in più del rivale Nadal. Perinvece ancora una sconfitta incon, dopo Madrid nel 2019 e soprattutto al Roland Garros dello scorso anno, dopo sciupò un vantaggio di due set a zero. Allo Slam francese, che prenderà il via tra una settimana, con Nadal alle prese con i soliti problemi fisici,si presenterà probabilmente come il favorito assoluto, davanti ad ...

