Dirty Dancing | Jennifer Grey | Non abbiamo mai provato l' iconica scena di danza

Jennifer Grey si è aperta a proposito della sequenza del sollevamento di Dirty Dancing: 'Non abbiamo mai provato l'iconica scena di danza, ero troppo spaventata.' Jennifer Grey ha parlato con Drew Barrymore a proposito di Dirty Dancing durante l'episodio di giovedì del "The Drew Barrymore Show", rivelando che era "troppo spaventata" per provare l'iconica scena di danza e che non l'ha mai fatto fino a quando non ha dovuto girare la sequenza in questione sul set. La scena del sollevamento arriva al culmine del film romantico su Frances "Baby" Houseman (Grey) e l'istruttore di ballo Johnny ...

