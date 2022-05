Diretta "Sostegno a gruppi terroristici": accuse estreme a Finlandia e Svezia, l'inquietante mossa della Turchia (Di domenica 15 maggio 2022) Siamo all'81esimo giorno di guerra. L'Ucraina trionfa agli Eurovision con la Kalush Orchestra, vittoria dal forte sapore simbolico. Ad Azovstal, l'evacuazione della fonderia si fa sempre più difficile. Colloquio tra il presidente finlandese Niinisto e Putin, con il primo che conferma l'intenzione di voler entrare nella Nato. Ore 14.53 Vincitori Eurovision diffondono video girato a Bucha La Kalush Orchestra, che ha vinto ieri - sabato 14 maggio - l'Eurovision song contest che si è svolto a Torino, ha diffuso il video del brano premiato "Stefania", che è stato girato a Borodyanka, Irpin, Bucha e Gostomel, ossia le città ucraine martoriate dall'occupazione delle forze russe. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube della band. Ore 14.20 Nato, Finlandia: Minaccia nucleare di Mosca molto seria "Non avremmo preso questa decisione se ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Siamo all'81esimo giorno di guerra. L'Ucraina trionfa agli Eurovision con la Kalush Orchestra, vittoria dal forte sapore simbolico. Ad Azovstal, l'evacuazionefonderia si fa sempre più difficile. Colloquio tra il presidente finlandese Niinisto e Putin, con il primo che conferma l'intenzione di voler entrare nella Nato. Ore 14.53 Vincitori Eurovision diffondono video girato a Bucha La Kalush Orchestra, che ha vinto ieri - sabato 14 maggio - l'Eurovision song contest che si è svolto a Torino, ha diffuso il video del brano premiato "Stefania", che è stato girato a Borodyanka, Irpin, Bucha e Gostomel, ossia le città ucraine martoriate dall'occupazione delle forze russe. Il video è stato pubblicato sul canale YouTubeband. Ore 14.20 Nato,: Minaccia nucleare di Mosca molto seria "Non avremmo preso questa decisione se ...

