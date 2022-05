Diretta "Sono pronto". Dopo il trionfo agli Eurovision, la guerra: Oleh Psjuk è l'ultimo incubo di Putin (Di domenica 15 maggio 2022) Siamo all'81esimo giorno di guerra. L'Ucraina trionfa agli Eurovision con la Kalush Orchestra, vittoria dal forte sapore simbolico. Ad Azovstal, l'evacuazione della fonderia si fa sempre più difficile. Colloquio tra il presidente finlandese Niinisto e Putin, con il primo che conferma l'intenzione di voler entrare nella Nato. Ore 07.16 Blinken a Berlino per parlare con i ministri dei Paesi Nato Altro vertice Europa-Usa per mettere a punto le strategie Nato. "Sono arrivato a Berlino, dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri dei Paesi per discutere la nostra alleanza e un'azione sostenuta per affrontare l'aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina". Così su Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Ore 06.21 Kyiv Independent: Nel Donbass respinti 12 attacchi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Siamo all'81esimo giorno di. L'Ucraina trionfacon la Kalush Orchestra, vittoria dal forte sapore simbolico. Ad Azovstal, l'evacuazione della fonderia si fa sempre più difficile. Colloquio tra il presidente finlandese Niinisto e, con il primo che conferma l'intenzione di voler entrare nella Nato. Ore 07.16 Blinken a Berlino per parlare con i ministri dei Paesi Nato Altro vertice Europa-Usa per mettere a punto le strategie Nato. "arrivato a Berlino, dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri dei Paesi per discutere la nostra alleanza e un'azione sostenuta per affrontare l'aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina". Così su Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Ore 06.21 Kyiv Independent: Nel Donbass respinti 12 attacchi ...

