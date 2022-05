DIRETTA MotoGP | GP Francia 2022 LIVE | Quartararo favorito | ma partenza cruciale

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56 Saranno ben 27 i giri da percorrere. 13.55 Bagnaia ha pagato sempre 2-3 decimi dadurante il fine settimana. Riuscirà a colmare il gap? In fondo è la gara che conta, le prove lasciano il tempo che trovano. 13.52 Inno nazionale francese. La ‘Marsigliese’ risuonerà poi anche a fine gara? 13.52 Per tutto il fine settimana il più veloce sul passo è stato Fabio. Il francese potrebbe anche tentare la fuga solitaria, a patto che para bene e non si ritrovi intruppato nel traffico. 13.50 La classifica del Mondiale: 1. Fabio(Yamaha) 89 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 823. Enea Bastianini (Ducati) 69 4. Alex Rins (Suzuki) 695. Francesco Bagnaia (Ducati) 566. Joan Mir (Suzuki) 56 7. Johann Zarco (Ducati) 51 8. ...

, pazza idea Bastianini: il primato al Mugello Le Mans (Francia), 15 maggio 2022 - Alle 14, al via del Gran Premio di Francia 2022 della, scatta la caccia alle moto italiane: le Ducati di Borgo Panigale di Francesco 'Pecco' Bagnaia , in pole, e del compagno Jack Miller , a fianco in prima fila, e della terribile Aprilia di......