DIRETTA MotoGP, GP Francia 2022 LIVE: assolo di Bastianini, cade Bagnaia. Ordine d’arrivo (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ENEA Bastianini VINCE IL GP DI Francia! 2° Miller, 3° Aleix Espargarò, 4° Quartararo, 5° Zarco, 6° Marc Marquez. -1 Inizia l’ultimo giro per Bastianini, che ha dominato. Bagnaia ha sbagliato perché il romagnolo gli ha messo grande pressione e non è stato in grado di gestirla. -2 Bastianini porta a 3 secondi il vantaggio su Miller. Aleix Espargarò per ora riesce a difendersi da Quartararo. -3 Caduta per OLIVEira. -3 Bastianini amministra 2?7 su Miller e 4?2 su Aleix Espargarò. Lo spagnolo è tallonato da Quartararo: l’unica lotta al momento è per il podio. -4 Con il secondo posto Bagnaia sarebbe stato pienamente in corsa per il Mondiale, sotto i 25 punti di distacco da ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAENEAVINCE IL GP DI! 2° Miller, 3° Aleix Espargarò, 4° Quartararo, 5° Zarco, 6° Marc Marquez. -1 Inizia l’ultimo giro per, che ha dominato.ha sbagliato perché il romagnolo gli ha messo grande pressione e non è stato in grado di gestirla. -2porta a 3 secondi il vantaggio su Miller. Aleix Espargarò per ora riesce a difendersi da Quartararo. -3 Caduta per Oira. -3amministra 2?7 su Miller e 4?2 su Aleix Espargarò. Lo spagnolo è tallonato da Quartararo: l’unica lotta al momento è per il podio. -4 Con il secondo postosarebbe stato pienamente in corsa per il Mondiale, sotto i 25 punti di distacco da ...

GP Francia (Le Mans): il racconto delle gare di Moto2 e Moto3 Gran finale alle 14 con la gara della MotoGP. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA MOTO2

MotoGP 2022. GP di Francia a Le Mans, vittoria di Augusto Fernandez in Moto2, gran rimonta di Celestino Vietti All'inizio fuga a 2 dei compagni Pedro Acosta e Fernandez, poi Pedro è caduto al decimo giro. Secondo Canet, terzo Chantra, quarto Beaubier, quinto Ogura. Vietti dalle retrovie ha recuperato due volte ...