Destinazione sogno romantico? Il biglietto è l'abito da sposa di Giorgia Palmas (Di domenica 15 maggio 2022) A onor di cronaca, non uno ma ben due i wedding dress sfoggiati dall'ex velina che, il 14 maggio, sulle rive del Lago di Como ha sposato con rito religioso l'ex nuotatore Filippo Magnini. Senza tempo, chic ed eleganti: la showgirl sarda sceglie creazioni magiche da vera principessa Leggi su vanityfair (Di domenica 15 maggio 2022) A onor di cronaca, non uno ma ben due i wedding dress sfoggiati dall'ex velina che, il 14 maggio, sulle rive del Lago di Como hato con rito religioso l'ex nuotatore Filippo Magnini. Senza tempo, chic ed eleganti: la showgirl sarda sceglie creazioni magiche da vera principessa

Advertising

vogue_italia : Se cercate una destinazione da sogno eco-sostenibile, non cercate oltre ?? - piersticazzi : RT @cmqpertina: Blanco e Mahmood in giro sul monopattino per torino con un certo danilo che si è fatto 70km correndo per portarli a destina… - cmqpertina : Blanco e Mahmood in giro sul monopattino per torino con un certo danilo che si è fatto 70km correndo per portarli a… - valharryo : Non esagero se dico che durante il viaggio ho pianto tantissimo non so se perché pensavo alla destinazione e al sog… - LovelyTrips_GS : La #Slovenia è una destinazione di #viaggio che offre tutto: il #mare e la #montagna, lo #sport e il #relax, la cit… -