De Jong Manchester City, l'olandese tradisce Ten Hag? L'indiscrezione (Di domenica 15 maggio 2022) De Jong Manchester City, l'olandese tradisce Ten Hag e sceglie i rivali come prossima destinazione? Dall'Inghilterra sono sicuri Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester City potrebbe presto giocare uno scherzo di mercato ai rivali dello United soffiandogli Frenkie De Jong. l'olandese è pronto a lasciare il Barcellona e la Premier appare la destinazione più probabile per il suo futuro. La volontà di lavorare con Guardiola lo porterebbe anche a "tradire" Erik Ten Hag, futuro tecnico dei Red Devils e suo mentore, rinunciando anche a 6 milioni di stipendio che gli dovrebbero i catalani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

