De Giovanni toccante lettera ad Insigne

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzoha giocato la sua ultima parola allo stadio Diego Armando Maradona, arriva laMaurizio De. Lo scrittore sui social ha dedicato un lungo messaggio a: “Il tatuaggio. Non pensare di potertela togliere, Lore’. Non pensare proprio di potertela togliere, Lore’.Non pensare di sfilartela, come alla fine di una partita qualsiasi o di un allenamento. Certo, è piena di sudore, perché tu sei abituato a onorarla così, fino all’ultima goccia di energia e di emozione. Certo, si sarà allungata e strappata, perché gli avversari ci provano in ogni modo a trattenerti e a strattonarti, ma tanto tu un modo di divincolarti e di puntare alla porta lo trovi sempre. Ma non puoi togliertela, stavolta proprio no“. Poi Deha aggiunto: “I sogni di un bambino sono importanti, Lore’. ...