Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte (Di domenica 15 maggio 2022) Oleh Psjuk, il frontman della Kalush Orchestra, vincitore dell’Eurovision Song Contest la scorsa notte, ha salutato la sua ragazza per unirsi alla prima linea nella guerra in corso in Ucraina contro la Russia. È qu ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 15 maggio 2022) Oleh Psjuk, il, vincitore dell’Eurovision Song Contest la scorsa notte, hato la sua ragazza per unirsiprima linea nellain corso in Ucraina contro la Russia. È qu ... sul sito.

Advertising

LaStampa : Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte - Pepitagold1 : è cmq emblematico che Francia e Germania che fortissimamente vollero l'Unione Europea hanno preso 0 punti dall'Euro… - vic_k_nola : RT @wtoutfear: #Eurovision sono pronta al rogo ma io ho tifato per la serbia dall'inizio alla fine, quella canzone insieme alla performance… - dadida_1 : RT @acciokindness: Chi come me sta già in astinenza dall’Eurovision e sta facendo il conto alla rovescia per Sanremo 2023? - vholdmeniall : RT @luIuriant: l’umiltà di blanco e mahmood ad accettare di andare ospiti alla finale di #amici21 nonostante siano appena tornati dall’euro… -