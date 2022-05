Dai missili ai tank: ecco le nuove armi all'Ucraina (Di domenica 15 maggio 2022) Negli ultimi giorni sono arrivate numerose armi dai Paesi occidentali a dar manforte all'esercito ucraino: dai missili ai carri armati, ecco le nuove forze a disposizione per contrastare i russi Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Negli ultimi giorni sono arrivate numerosedai Paesi occidentali a dar manforte all'esercito ucraino: daiai carri armati,leforze a disposizione per contrastare i russi

