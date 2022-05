Critiche ad Achille Lauro? Mara Venier si "sbrana" l'ospite: clamoroso su Rai 1 | Video (Di domenica 15 maggio 2022) Eccoci a Domenica In, il programma di Mara Venier, il contenitore in onda su Rai 1. E la puntata di oggi, domenica 15 maggio, è di fatto interamente dedicata agli Eurovision 2022 che si sono conclusi alla vigilia a Torino con la vittoria della Kalush Orchestra, la band ucraina. La Rai, giustamente, celebra gli Eurovision con una puntata speciale di Domenica In. E nel salottino di Zia Mara si parla anche di Achille Lauro, che ha partecipato per San Marino, dopo aver vinto il festival locale che si tiene poco dopo Sanremo. E tra gli ospiti, qualcuno ha criticato Achille Lauro, al quale la Venier è legatissima. Qualche critica per esempio da Marino Bartoletti. Ma anche Andrea Scanzi, presente in veste di esperto musicale o presunto tale, ha voluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Eccoci a Domenica In, il programma di, il contenitore in onda su Rai 1. E la puntata di oggi, domenica 15 maggio, è di fatto interamente dedicata agli Eurovision 2022 che si sono conclusi alla vigilia a Torino con la vittoria della Kalush Orchestra, la band ucraina. La Rai, giustamente, celebra gli Eurovision con una puntata speciale di Domenica In. E nel salottino di Ziasi parla anche di, che ha partecipato per San Marino, dopo aver vinto il festival locale che si tiene poco dopo Sanremo. E tra gli ospiti, qualcuno ha criticato, al quale laè legatissima. Qualche critica per esempio da Marino Bartoletti. Ma anche Andrea Scanzi, presente in veste di esperto musicale o presunto tale, ha voluto ...

Miriside20 : Appunto, alcune cose possono anche non piacere o non piacere sempre, come ribattere sempre sulle stesse modalità e… - letonnellate : Fra un po' zia mara si mette a piangere al posto di achille lauro per quanto gli vuole bene per tutte le critiche c… - xraiponce : zia mara che manda il filmato di achille lauro all’eurovision perché lei come me lo ama e delle vostre critiche non le interessa - deadneena : comunque trash a parte, le critiche sulla serbia di ieri veramente non le capisco. è una denuncia sociale e malgiog… - moonxchildtales : Le critiche ad Achille Lauro decisamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso #Eurovision #escita -