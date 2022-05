Cristiano Malgioglio innamorato di Sam Ryder: “Vado a letto con la sua foto, vorrei..” (Di domenica 15 maggio 2022) Cristiano Malgioglio è stato nel bene o nel male un protagonista di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. Intervistato da Luca Dondoni per La Stampa, il paroliere ha confessato di aver tifato Regno Unito e di essere innamorato di Sam Ryder. “Alla mia età, e non scriva quanti anni ho sennò non continuo l’intervista, mi sono preso la libertà di dire quello che voglio, quando voglio. Il mio preferito del cuore è Sam Ryder. Il mio amore confessato e gliel’ho anche detto quando l’ho incontrato. Ieri sera mi ha scritto ringraziandomi per quello che dico su di lui e quasi ho avuto un mancamento. Mi piacerebbe invitarlo a cena e cucinare per lui la parmigiana di melanzane. O le lasagne che so fare benissimo. Lui è bellissimo, bravissimo e ha una canzone che è una bomba. La notte Vado ... Leggi su biccy (Di domenica 15 maggio 2022)è stato nel bene o nel male un protagonista di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. Intervistato da Luca Dondoni per La Stampa, il paroliere ha confessato di aver tifato Regno Unito e di esseredi Sam. “Alla mia età, e non scriva quanti anni ho sennò non continuo l’intervista, mi sono preso la libertà di dire quello che voglio, quando voglio. Il mio preferito del cuore è Sam. Il mio amore confessato e gliel’ho anche detto quando l’ho incontrato. Ieri sera mi ha scritto ringraziandomi per quello che dico su di lui e quasi ho avuto un mancamento. Mi piacerebbe invitarlo a cena e cucinare per lui la parmigiana di melanzane. O le lasagne che so fare benissimo. Lui è bellissimo, bravissimo e ha una canzone che è una bomba. La notte...

