Criscito: «Zangrillo ha ragione a dire che meritiamo la B. Squadra e società hanno fatto troppi errori» (Di domenica 15 maggio 2022) Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli-Genoa, il capitano del Genoa, Domenico Criscito. «E’ un pomeriggio che io e Insigne non dimenticheremo mai, io per la retrocessione, dovuta anche ad errori fatti in passato». Sul futuro. «Ho ancora un anno di contratto, se poi la società vuole parlarmi sul mio futuro sono a disposizione, vedremo cosa succederà». Zangrillo ha detto che il Genoa merita la Serie A. «Sono d’accordo. Come Squadra e società abbiamo fatto tanti errori, dal ritiro, e oggi ne paghiamo le conseguenze, mentre la tifoseria ha continuato a supportarci anche oggi, ci sono sempre stati accanto, peccato non aver potuto regalare loro una gioia». La situazione era già molto compromessa, oggi era quasi impossibile, ma in alcuni momenti avete ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli-Genoa, il capitano del Genoa, Domenico. «E’ un pomeriggio che io e Insigne non dimenticheremo mai, io per la retrocessione, dovuta anche adfatti in passato». Sul futuro. «Ho ancora un anno di contratto, se poi lavuole parlarmi sul mio futuro sono a disposizione, vedremo cosa succederà».ha detto che il Genoa merita la Serie A. «Sono d’accordo. Comeabbiamotanti, dal ritiro, e oggi ne paghiamo le conseguenze, mentre la tifoseria ha continuato a supportarci anche oggi, ci sono sempre stati accanto, peccato non aver potuto regalare loro una gioia». La situazione era già molto compromessa, oggi era quasi impossibile, ma in alcuni momenti avete ...

Advertising

napolista : Criscito: «Zangrillo ha ragione a dire che meritiamo la B. Squadra e società hanno fatto troppi errori» A Dazn: «E… - SkySport : Genoa-Juventus, Zangrillo: 'Vittoria come il Real in Champions. Felice per Criscito' #SkySport #SerieA #SkySerieA… - sportli26181512 : Genoa-Juventus, Zangrillo: 'Vittoria come il Real in Champions. Felice per Criscito': Il presidente genoano al term… -