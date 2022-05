Criscito | “Speriamo solo che il Genoa possa tornare in alto perché i nostri tifosi non meritano la Serie B”

(Di domenica 15 maggio 2022) Domenico, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il, ora, avrebbe bisogno di un miracolo sportivo per restare ancora inA: il destino sembra ormai segnato. “È un pomeriggio che non dimenticheremo Lorenzo per l’addio, io per la retrocessione. Retrocessione che non avviene oggi, ma per gli errori fatti finora. Futuro? Ho ancora un anno di contratto qui, sono aperto a tutte le possibilità. Noi abbiamo fatto degli errori dal primo giorno di ritiro. È stato un insieme di tutto, sono arrivati quattro o cinque giocatori nell’ultimo giorno di mercato, con cui non abbiamo potuto lavorare in ritiro. Poi quando si cambiano tre allenatori vuol dire che qualcosa non va e oggi ne paghiamo le conseguenze.che il ...

