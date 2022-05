Crescita Italia: la Ue verso il taglio delle stime, si perde circa 1,5% Pil (Di domenica 15 maggio 2022) L'Italia dovrebbe perdere circa un punto e mezzo di Pil rispetto al 4,1% prospettato a febbraio dalle stime Ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 15 maggio 2022) L'dovrebbereun punto e mezzo di Pil rispetto al 4,1% prospettato a febbraio dalleUe L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Palazzo_Chigi : #VersoSud, Draghi: Dobbiamo procedere rapidamente con l’agenda di #riforme concordata con l’Unione Europea per non… - AmbasciataUSA : L'Incaricato d'Affari Thomas Smitham: Congratulazioni @Mara_Carfagna per il Forum #VersoSud @SudECoesione… - sdeangelis56 : Dobbiamo aiutare l'Ucraina e magari fare un po' di fame. Ue verso taglio stime crescita, Italia perde circa 1,5% P… - M1kM3n : RT @ItaliaNewsYT: In vent'anni di moneta unica l'Italia è cresciuta di uno strabiliante zero spaccato, peggio di noi solo la Grecia. La cre… - JacopoSorbo : RT @martinoloiacono: Ue verso taglio stime crescita: Italia perde circa 1,5% Pil. Altri segnali del grande #boom ?? -