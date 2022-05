Covid, scendono ancora i positivi: sono 803 nelle Marche. Infetto un tampone su 4, giù anche l'incidenza/ Il trend (Di domenica 15 maggio 2022) PESARO - Continua il ribasso, anche nelle Marche, della curva pandemica Covid, con la discesa contempranea di quasi tutti gli indicatori: positivi giornalieri, incidenza, anche se ieri si è avuto un ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 15 maggio 2022) PESARO - Continua il ribasso,, della curva pandemica, con la discesa contempranea di quasi tutti gli indicatori:giornalieri,se ieri si è avuto un ...

Advertising

infoitinterno : Covid: in Puglia 7 morti e 2.296 casi, il 13,7% dei test. Scendono ricoveri e attualmente positivi - ilviboneseweb : Covid Calabria: scendono ancora i ricoveri, contagi stabili nel Vibonese - isNews_it : Covid, un morto e 230 contagi in Molise. Scendono i ricoverati in ospedale - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Sono 2370 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 2.703) a fronte di 15.887 tamponi effettuati, su un totale di 12.846.474… - QdSit : Sono 2370 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 2.703) a fronte di 15.887 tamponi effettuati, su un totale d… -