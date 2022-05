Covid | Roberto Burioni e l’invito a correre ai ripari | le sue parole preoccupano Cosa succede

Advertising

gemma_beda : @giorgio_gori Cosa pretendi caro Roberto da chi è <<<corto>>>intellettivamrnte. Che pensi piuttosto a risarcire tu… - roberto_marsura : RT @CGzibordi: questo è Forbes, rivista capitalista e istituzionale che cita nuovo studio danese : 3 dosi di vaxxino e dopo 2-3 mesi l'effe… - roberto_marsura : RT @MenteBionda: La linea che separa il covid dalla malattia mentale …. ?? - roberto_marsura : RT @OrtigiaP: JACINDA #ARDERN POSITIVA AL COVID-19 Doppia mascherina e tre dosi per il primo ministro neozelandese ma si è infettata. La A… - roberto_marsura : RT @borghi_claudio: Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava tenuto… -

... ha sottolineato il ministro della Salute,Speranza, intervenendo con un video messaggio al ... past President Simeu, che ha presentato un excursus storico dal pre -ad oggi, per porre l'...Con il candidato sindaco ci sono anche gli assessori Valeria Bruni,Bulgarini e Daniela ... abbiamo lottato per avere anche a Manciano un'hub per le vaccinazioni, abbiamo installato i ...PISA. Un ritorno al passato, recuperando quello che per quasi mezzo secolo ha rappresentato uno dei presidi ricreativi e culturali, ma guardando al futuro e alle rinnovate esigenze di socializzazione ...E pressione sui reparti ospedalieri ancora oltre la soglia d’allerta fissata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Per fortuna – almeno si spera – da poche settimane c’è un’arma in più Contro ...