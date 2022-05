Covid oggi Veneto, 2.428 contagi e 5 morti: bollettino 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.428 (-1.036) i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio della pandemia nella regione è pari a 1.725.838, quello dei decessi a 14.589. Scende ulteriormente il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 49.952 (-1.290). Negli ospedale stabili i ricoveri in area medica, che sono 746 e diminuiscono (-5) quelli in terapia intensiva, che sono 41. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.428 (-1.036) i nuovida coronavirus15in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale dei casi da inizio della pandemia nella regione è pari a 1.725.838, quello dei decessi a 14.589. Scende ulteriormente il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 49.952 (-1.290). Negli ospedale stabili i ricoveri in area medica, che sono 746 e diminuiscono (-5) quelli in terapia intensiva, che sono 41. L'articolo proviene da Italia Sera.

