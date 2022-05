Covid oggi VdA, 50 contagi: bollettino 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 50 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Segnalati altri 17 guariti. Gli attuali positivi sono 1325 di cui 26 ricoverati in ospedale e un paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid restano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 33, i tamponi effettuati 274. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 50 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 152022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. Segnalati altri 17 guariti. Gli attuali positivi sono 1325 di cui 26 ricoverati in ospedale e un paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosirestano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 33, i tamponi effettuati 274. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

