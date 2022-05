Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, domenica 15 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: Sono 2.428 (-1.036) i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ... Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, domenica 152022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: Sono 2.428 (-1.036) i nuovida coronavirus15in Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ...

