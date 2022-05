Covid oggi Italia, 27.162 contagi e 62 morti: bollettino 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 27.162 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati – regione per regione – nel bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 62 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 194.577 tamponi, il tasso di positività è del 14%. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 7.532 (-118), i malati in terapia intensiva sono 347 (+7). VENETO – Sono 2.428 (-1.036) i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della ... Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 27.162 ida coronavirus in, 152022, secondo numeri e dati – regione per regione – neldi ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 62. I nuovi casi sono stati individuati su 194.577 tamponi, il tasso di positività è del 14%. I pazientiricoverati in ospedale sono 7.532 (-118), i malati in terapia intensiva sono 347 (+7). VENETO – Sono 2.428 (-1.036) i nuovida coronavirus15in Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della ...

