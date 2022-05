Covid, l’allarme di Locatelli: «Oltre 3,5 milioni di italiani senza dose booster» (Di domenica 15 maggio 2022) Secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, «le somministrazioni di dosi booster stanno avendo un uso ridotto rispetto a quello auspicato»: lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera, commentando l’andamento della pandemia da Coronavirus. «Nonostante i grandi risultati ottenuti nella campagna di immunizzazione», ha proseguito Locatelli, «più di 3 milioni e mezzo di italiani non hanno ancora ricevuto» le dosi booster. «Oltre a un’adesione spontanea della popolazione, è fondamentale il ruolo giocato sia dai medici di medicina generale, sia dagli specialisti – spiega Locatelli -. Serve anche la collaborazione attiva delle Regioni e delle aziende sanitarie nel contattare chi ha bisogno di ulteriore copertura». Il ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) Secondo Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, «le somministrazioni di dosistanno avendo un uso ridotto rispetto a quello auspicato»: lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera, commentando l’andamento della pandemia da Coronavirus. «Nonostante i grandi risultati ottenuti nella campagna di immunizzazione», ha proseguito, «più di 3e mezzo dinon hanno ancora ricevuto» le dosi. «a un’adesione spontanea della popolazione, è fondamentale il ruolo giocato sia dai medici di medicina generale, sia dagli specialisti – spiega-. Serve anche la collaborazione attiva delle Regioni e delle aziende sanitarie nel contattare chi ha bisogno di ulteriore copertura». Il ...

Advertising

infoitsalute : L'Iss lancia l'allarme: 'Impennata di reinfezioni da Covid'. Tutti i dati - ilfaroonline : L’Iss lancia l’allarme: “Impennata di reinfezioni da Covid”. Tutti i dati - zazoomblog : Covid le notizie di oggi. In crescita le reinfezioni allarme per l’Asia. LIVE - #Covid #notizie #oggi. #crescita - Ale79Friul : RT @titi_il: Cosa hanno in comune il covid, il cambiamento climatico, l’invasione russa, il femminicidio e l’allarme sbarchi? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #vaccino #covid, Locatelli lancia l'allarme: «Oltre 3,5 milioni di italiani senza la dose booster» -