Covid Italia e boom reinfezioni, chi rischia di più: cosa sappiamo (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid oggi Italia e impennata delle reinfezioni. Dai dati contenuti nell'ultimo rapporto dell'Iss emerge che continua a crescere la percentuale di chi si reinfetta. Ma chi rischia di più? reinfezioni e report Iss Aumentano i casi di reinfezione al Covid-19 in Italia. Secondo quanto emerge dal report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss), "dal 24 agosto 2021 al 11 maggio 2022 sono stati segnalati 438.726 casi di reinfezione, pari a 3,6% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (il cui valore era 5%)". In Italia i riflettori restano accesi sulla variante Omicron e ...

