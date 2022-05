Covid in Lombardia, 3.399 nuovi casi. A Bergamo +289 positivi (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 3.399 i nuovi casi al Covid in Lombardia (sabato 14 maggio 4.982), nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.702 tamponi effettuati, su un totale di 37.284.328 da inizio emergenza. É quanto si legge nel bollettino di domenica 15 maggio del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 3.399 ialin(sabato 14 maggio 4.982), nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.702 tamponi effettuati, su un totale di 37.284.328 da inizio emergenza. É quanto si legge nel bollettino di domenica 15 maggio del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

