Covid: in Campania, cala l'incidenza, nessuna nuova vittima (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocala il tasso di incidenza del Covid in Campania, in un giorno nel quale il bollettino della Regione non registra vittime. I nuovi positivi sono 3.330su 21.202 test esaminati: il rapporto è del15,70%, contro il 16,98 di ieri. Resta sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto, che sono 35 nelle intensive (-1) e 575 in degenza (+2) Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.330 di cui: Positivi all'antigenico: 3.027 Positivi al molecolare: 303 Test: 21.202 di cui: Antigenici: 16.055 Molecolari: 5.147 Deceduti: 0 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581 Posti letto di terapia intensiva occupati: 35 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 575 (*)

