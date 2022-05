Covid, in Campania 3.330 nuovi casi e nessuna vittima. Indice di contagio al 15,7% (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 3.330, con un tassi di contagio del 15,7%, i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, 3.027 positivi all’antigenico e 303 al molecolare. I test processati son stati 21.202, di cui 16.055 antigenici e 5.147 molecolari. Non si registrano deceduti. Dei 581 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 35; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 575. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 3.330, con un tassi didel 15,7%, idi19 innelle ultime 24 ore, 3.027 positivi all’antigenico e 303 al molecolare. I test processati son stati 21.202, di cui 16.055 antigenici e 5.147 molecolari. Non si registrano deceduti. Dei 581 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 35; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 575. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MaralbAzsc : Covid Campania, il bollettino: 3.330 nuovi casi. I ricoveri sono 610 - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 3.330 nuovi casi. I ricoveri sono 610 - TV7Benevento : Covid. In Campania cala l'incidenza, nessuna nuova vittima. - - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania, nessun decesso: la bella notizia nell’ultimo bollettino - rep_napoli : Covid, in Campania oltre 3 mila nuovi positivi [aggiornamento delle 15:42] -