Covid, in 24 ore 27.162 nuovi casi e 62 morti. Tra lunedì e domenica contagi in calo del 14% rispetto alla settimana prima (Di domenica 15 maggio 2022) Sono 27.162 i nuovi casi di Covid e 62 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Con 194.577 tamponi, come sempre in notevole calo la domenica rispetto al giorno prima, il tasso di positività si attesta al 14%. Dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio emerge un ulteriore calo del numero dei ricoverati, 7.532 (-118 da ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 347 (+7). Gli attuali positivi sono 998.118 (-2.670). Dall'inizio della pandemia le vittime salgono a 165.244. Il confronto settimanale mostra che rispetto a domenica scorsa diminuiscono casi e decessi mentre si registra un lieve aumento degli ingressi in terapia ...

