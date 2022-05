Covid | il bollettino | 27 162 nuovi casi e 62 morti | tasso di positività al 14%

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Lazio, 2.943 contagi e 2 morti. A Roma 1.535 casi: (Adnkronos) - Il bollettino del 15 maggio… - MazaraNews : Covid, bollettino 15 maggio 2022: sono 3.963 gli attuali positivi nel Trapanese - ivl24_it : Bollettino Covid Italia, più guariti che positivi - lifestyleblogit : Covid oggi VdA, 50 contagi: bollettino 15 maggio - - lifestyleblogit : Covid oggi Piemonte, 1.495 contagi: bollettino 15 maggio - -

, ildi oggi domenica 15 maggio 2022. Sono 27.162 i nuovi casi e 62 i morti nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Con ...Tutti i dati sull'emergenza coronavirus in Italia neldel ministero della Salute di oggi, domenica 15 maggio 2022. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 27.162 i nuovi casi di Covid in Italia (il 14 maggio 36.042) a fronte di 194.577 tamponi effettuati su un totale di 217.853.667 da inizio emergenza. […] ...(Adnkronos) – Sono 2.943 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. A Roma, segnalati 1.535 casi. “Oggi nel ...